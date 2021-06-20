Son dakika deprem haberi AFAD'dan geldi. Açıklamaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.56'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Deprem sonrası herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.
Muğla'nın Datça açıklarında deprem oldu Son dakika deprem haberi Muğla'da geldi. Datça ilçesinin açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
İstanbul'da deprem meydana geldi (19 Haziran son depremler) Son dakika haberi: İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kartal olarak açıklandı.
Depremler yılanların da yaşam alanlarını bozdu Elazığ'da son yıllarda yılanların fazla görülmesiyle ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, "Bu yılanlar toprağın derinliklerinde yaşıyor. Toprak kaymaları ve depremler bu yılanların yaşam alanlarını bozdu. Ekolojik dengenin bozulması neticesinde yılan popülasyonun da artma başlamıştır" dedi.
Gaziantep'te deprem oldu
Son deprem haberi Gaziantep'ten geldi. Araban ilçesinde saat 16.56'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.
Son dakika deprem haberi AFAD'dan geldi. Açıklamaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.56'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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