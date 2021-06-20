Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ'da ikamet eden Zeki Gür, 1988 yılında ünversite sınavına girdi. O zamanlar çobanlık yapan Gür, Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazandı. Kaydını yaptırdı ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı. Ardından tekrar sürüsünün başına geçti. Zaman içinde evlenen Gür, 4 çocuk sahibi oldu.

BÜTÜN DERSLERİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Yarım kalan üniversite hayallerine ise öğrenci affı ile kavuştu ve 2016'da okul sıralarına geri döndü. Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 2020-2021 yılı eğitim döneminde bütün derslerden başarıyla geçti. Böylelikle 67 yaşındayken diploma almaya hak kazandı. Covid-19 salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen törenle kepini takıp cüppesini giyen gür, 33 yıl sonra mezuniyet sevincini yaşadı.

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"PROFESÖR OLACAĞIM"

Merkeze bağlı Sarılıköyü'nde ailesi ile birlikte bağ ve bahçe işleriyle ilgilenen Gür, yaşı ilerlediği için son 3 yıldır çobanlık yapmadığını dile getirdi. Üniversite eğitimi sürecinde eşinin kendisine çok büyük destek verdiğini aktaran Gür "Okumanın yaşı yok. Bundan sonraki hedefim, alanımda yükselebildiğim kadar yükselmek, bilime katkı sunmak, bilimle uğraşmak. Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim" dedi.

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