Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan yasaklar, olumlu veriler sonrası hafifletildi. Ancak pazar günkü sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Buna rağmen İstanbul'un en meşhur yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler, yasaksız günleri aratmadı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, caddede kalabalığa sebep oldu. Turist yoğunluğu her ne kadar ekonomik açıdan sevindirse de tedbirlere uymadıkları için tedirgin etti. Çok sayıda kişinin fiziki mesafe uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

İstiklal Caddesi pandemi öncesine döndü! İstanbul'un meşhur İstiklal Caddesi'nde korona unutuldu. Caddede yaşanılan kalabalık korkuttu.

İstiklal Caddesi’nde kapanma yoğunluğu İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı.