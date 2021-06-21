Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Erciş ilçesinde Eski Devlet Hastanesinin önüne bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen polisler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha ekiplerinin de bölgeye gelmesiyle valizin yanına fünye yerleştirildi.

Uzaktan patlatılan valizin içinden kadın ve erkek kıyafetleri çıktı. Vatandaşlar balkon ve pencelerden olayı takip etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valinin geçiş güzergahında şüpheli valiz alarmı ​Adana’da valinin sabahları valiliğe gidiş güzergahında görülen şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi ​Erzincan’da Kızılay Yerel Lojistik Merkezi’nin duvarına asılan valiz bomba düzeneği olabileceği endişesiyle paniğe sebep oldu. Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi.