Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuztürk, aşılamanın bu şekilde devam etmesi durumunda temmuz sonuna doğru toplumsal bağışıklık oranına ulaşılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Haziran ayı itibarıyla Covid-19 hastalarının oranı ciddi anlamda azaldı. Acile Covid-19 şikâyetiyle gelen hastaların oranı son bir ayda neredeyse yüzde 60 oranında düştü. Ağır hasta sayıları da yüzde 50 oranında azalmış durumda. Bu, hastanede korona hastalarına ayrılan yerlerin de aynı şekilde azalmasına yol açıyor. Bunda, yaz dönemi olmasının, bireysel tedbirlere uyumun ve aşılamanın devam etmesinin ciddi katkısı var” dedi.

30 yaş ve üzeri için aşılama başladı Sağlık Bakanı Koca, dün aşılamada yaş sınırının 30'a indirildiğini açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başladı.

AVM'ler aşılama için görece hazır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim hâlinde olduklarını aktararak “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var” dedi.