Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü'nde oturdukları binadaki bir daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Binaya polis ekipleri çilingir yardımı ile girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman dairesine girdiklerinde iki farklı odada annenin ve bir oğlunun öldüğünü tespit etti.

“BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN”

Ekipler şahısların cansız bedenlerini almak için apartman dairesinin odalarına girdiklerinde “Bomba düzeneği var yaklaşmayın” yazısı ile karşılaştı.

Korku ve paniğe kapılan sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri apartmanda ve komşu binalarda yaşayan vatandaşları tahliye ederek yolu kapattı.

APARTMAN BOŞALTILDI

Olayın yaşandığı binada oturan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Evde oturuyorduk. Polisler kapıyı çaldı. Çabuk boşaltın binayı. Bir bomba ihbarı var dediler. Sonrada bir ceset var. Ev sahibi ile görüştük. Yaşlı bir kadın cesedi varmış dedi. Ölmüş dediler. Binayı da baya kötü bir koku sardı. Biz lüzumlu ne varsa evden aldık çıktık. Kapıya bir de not bırakmışlar. Bomba var kapıyı açmayın diye. Polisler geldi baktı. Sonra bomba imha ekipleri geldi. Biz de beklemedeyiz. Çoluk çocuk ailecek dışarıdayız” dedi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü Kaymakamlığına yakın olan binanın etrafı güvenlik gerekçesi ile giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışması sonucunda herhangi bir düzeneğe rastlanılmadı. Binanın olduğu caddede ise itfaiye ekipleri hazır olarak bekletildi. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi.

CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

M.E. (60) ve E.E (40) isimli anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Asılsız ihbar nedeniyle boşaltılan iki bina olay yeri inceleme çalışmasının ardından apartman sakinlerine bırakıldı.

Olayla ilgili idari tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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