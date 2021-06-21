Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde holding binası önünde içerisinde 3.3 milyon lira bulunan çantası gasp edildiği sırada tabancayla başından vurularak hayatını kaybeden Sibel Koçan cinayetinde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şirket çalışanı Aydın Mert ile birlikte bankaya giderek 3 milyon 300 bin lira çeken SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan, Küçükbakkalköy'deki holding binası önüne gelmiş, o esnada içerisinde maskeli 3 kişinin bulunduğu otomobil Koçan'ın yanına yanaşmıştı. Otomobil içerisindeki i2 kişi inerek çantayı almaya çalışmış, bu esnada direnen Koçan, çıkan arbedede başından vurularak hayatını kaybetmişti. Gaspçılar çantayı alarak olay yerinden kaçmıştı.

ESKİ EŞİ HAYATINA SON VERDİ

Hayatını kaybeden Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın, olaydan birkaç saat sonra Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak hayatına son verdi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmalar kapsamında olayla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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