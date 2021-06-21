Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu yeniden güncelledi.

Güncelleme ile yurt dışından Türkiye'ye gelen belirli sayıdaki yolcu yeniden teste tabi tutulacak.

ÖRNEKLEME TEMELİNCE TEST UYGULANACAK

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. Ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır. Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması zorunludur"

İsveç'te 'sahte PCR testi' skandalı! Soruşturma başlatıldı İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte Covid-19 negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlediği iddiasıyla birçok özel sağlık şirketi hakkında inceleme başlatıldı.

146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Yenilenen önlemler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden Türkiye'ye girişlerde, aşı olduğunu gösteren belgeyi ibraz eden yolculardan PCR testi istenmeyecek.

İstanbul Havalimanı'nda PCR test sonuçları 1,5 saatte alınabilecek İstanbul Havalimanı’nda PCR test sonuç süresi kısaldı. Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, antikor ve antijen test sonuçlarını kısa süre içerisinde yolcuya bildiriyor.