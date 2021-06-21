Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay ilçeye bağlı Emenli Mahallesi'nde gerçekleşti. Arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz (70), kovanlarının yanına gitti. Bu esnada arılardan biri Öksüz’ü soktu. Yaşlı adam, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri, şahsı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Öksüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtaki kovan devrildi, sürücü kendisini dışarı zor attı Kars’ta seyir halindeki minibüste bulunan 2 kovan arı, sürücüsünün kırmızı ışıkta fren yapmasıyla birlikte devrildi. Arıların serbest kaldığını gören sürücü, aracı çalışır vaziyette bırakarak kendisini dışarı attı.

Konya'da bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı telef oldu Konya'nın Karapınar ilçesinde bir arıcının 750 kovanındaki arılar, bölgedeki bir çiftçinin arıcıya haber vermeden gündüz saatlerinde tarlasına ilaçlama yapması nedeniyle telef oldu.