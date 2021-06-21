Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Soma ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonrası Karaçam Mahallesi'nde 85 yaşındaki G.K.'nin evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bu bilgi karşısında şaşkın yaşayan ekipler, saat 16.00 sularında ikametgâha baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, toprağa ekili boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan yaşlı kadın, yarın adliyeye sevk edilecek.

TAVUK ÇİFTLİĞİNE KENEVİR EKMİŞLER

Jandarma, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğine de baskın düzenledi. Çiftlikteki 32 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeğine el kondu. Gözaltına alınan H.C. (30) ile M.A. (27) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Mini İHA araçları tespit edilen 141 noktada düzenlenen narko-terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl’de operasyon: 110 bin kök kenevir ve 19 kilo esrar ele geçirildi Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi.