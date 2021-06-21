Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Berlin'de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. "AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile yapılan göç mutabakatının hızlı bir şekilde yeniden müzakere edilmesi için çaba sarf edecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Şansölye Merkel, zirvede Türkiye ile ilgili ilişkilerin görüşüleceğini anımsatarak "Türkiye çok sayıda mülteciyi barındırıyor. Türkiye, desteğin sürmesi hakkına sahip. Bunun nasıl devam edeceğine dair bir perspektif açmalıyız. Bundan dolayı da konu zirvede ele alınacak. Draghi de ben de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Almanya Şansölyesi Merkel: Türkiye'ye bağımlıyız Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİ

Tunus ve Libya'daki mülteci durumunu da görüşeceklerini belirten Merkel, Libya'da bir çözüm bulunması konusunda başlattığı siyasi inisiyatiflerden dolayı İtalya'ya teşekkür etti. Merkel, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması planlanan Türkiye ve Rusya ile ilgili ilişkiler konusunda Almanya ve İtalya arasında farklı değerlendirmenin bulunmadığını bildirdi.

İtalyan ekonomisi için umut olan Draghi'yi zor günler bekliyor Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin İtalya'da hükümeti kurma görevini üstlenmesi, İtalyan ekonomisi için piyasalarda olumlu karşılanırken, kurulacak hükümetin farklı gruplardan oluşacak olması Draghi için zor günlere işaret ediyor.

"AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNALİ İNGİLTERE'DEN ALINSIN"

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi. Draghi, İngiltere'de Covid-19'un Delta varyantının yayılmasından dolayı (Londra'da yapılacak) Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Roma'ya alınmasından yana olup olmadığına ilişkin soruya "Evet. Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede yapılmaması için çaba sarf edeceğim" ifadesini kullandı. Draghi, Libya konusunda Berlin sürecini desteklediklerini ifade ederek, bu bölgede AB'nin çabasının artması gerektiğini kaydetti.