Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Erzincan’da birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor.

Erzincan başta olmak üzere, Doğu Anadolu’nun birçok ilinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın aşırı etkili olması pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğinin bildirdi.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Öte yandan, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sağlıkçılar özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

Vatandaşlardan Ayhan Tokgöz, bu sene çok büyük bir kuraklığın yaşandığını belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabi bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız." açıklamasını yaptı.

Devlete ve millete kolaylık dileyen Tokhöz, "İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel iklim olur. Şu anda araç termometresi 40 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber baharın yağmurların yağmaması sıkıntı oluşturdu” dedi.

Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Adem Fırat ise, “Havalar çok sıcak. Maskede zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor” diye konuştu.

TATİLCİLER ŞELALERE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.

Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.

Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

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