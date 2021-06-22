Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii metrobüs üst geçidinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı.

Üst geçitte intihara kalkıştı: Bekçiden son anda müdahale

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

İntihara teşebbüs eden vatandaşı gören mahalle bekçileri, intihara kalkışan şahsı bir süre ikna etmeye çalıştı.

Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı.

İntihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken şahsın kurtarıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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