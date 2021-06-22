Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz salyası ile mücadelede hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’nin altına oksijen verilmeye başlandı. Kanadalı bir firma tarafından üretilen 5 oksijen cihazında 4’ü İzmit Körfezi’nde 1’i Pendik açıklarında faaliyete geçirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmit Körfezine tekne ile açılarak oksijen cihazını denize bıraktı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol ile birlikte denize açılan bakan Kurum, cihazı yakından inceledi.

2 SAAT DENİZDE KALACAK

Günde 2 saat boyunca denenecek olan cihazlar, havadan aldıkları oksijeni denizin altına verecek. Cihaz bırakıldığı noktada 600 metre çapında denizin altına oksijen verebilecek. Cihazdan alınacak veriler sürekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenecek. Alınan veriler sayesinde cihazın etkileri gözlenebilecek.

Müsilaja karşı yeni yöntem: Marmara'ya oksijen verilecek Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4, Pendik'te ise belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Müsilajı, reaktif oksijen bitirecek Salyalı numunede 0.8 miligram olan oksijeni reaktif oksijenle 13-14 miligrama çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Lokman Tecer, “Müsilajın organik kısmını parçalayarak elimine ettik ve dibe çökelmesini sağladık” dedi.