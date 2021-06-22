Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur’da yaşayan Üzeyir Çetin (52), 18 yaşında bir çay ocağına çırak olarak başladı.

Çırak olarak başladığı çay ocağında kendini geliştiren Üzeyir Çetin 6 yıl sonra kendi işletmesini açtı.

28 yıldır Burdur esnafına çay dağıtan Üzeyir Çetin, 13 sene önce çay ocağında kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başladı.

SERGİ YARIŞMASINA KATILDI, 3. OLDU

13 yıldır biriktirdiği yaklaşık 4 bin çay paketini, çay ocağında dekor olarak kullanan Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini söyledi.

10 yıl önce bir üniversite öğrencisi ile beraber biriktirdiği çay paketleri ile sergi yarışmasına katıldığını ifade eden Üzeyir Çetin, yarışmada üçüncü olduğunu ve katalog kapağına resim olarak seçildiğini dile getirdi.

Üzeyir Çetin, “1987’den bu yana çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Kendi adıma 1993 yılından başladım. Başlarda çıraktım. Daha sonra bu işletmeyi devam ettirirken hobi olarak bu çay paketlerini biriktirmek aklıma geldi. " dedi.

13 YILDA 4 BİN ÇAY PAKETİ

Yaklaşık 13 senedir çay paketlerini biriktirdiğini belirten Çetin, "4 bin civarında çay paketi biriktirdim. Bu mesleği yürütebildiğim kadar hala biriktirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2011-2012 yılları arasında Ankara’da Uluslararası Kağıdın Halleri Sergisi'ne katıldığını da aktaran Üzeyir Çetin, "Bu sergiye bir üniversite öğrencisi arkadaş ile birlikte katıldık. Bu sergide 3. olduk. Katalog kapağı olarak seçildik. Böyle de bir anısı vardır bu paketlerin. İlerleyen tarihlere kadar devam edeceğiz. Bakalım ne zamana kadar yürütebiliriz. Biriktirmeye devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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