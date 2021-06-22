Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı.

BABA KÖPRÜDEN ATLADI

Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışma sonucu, anne Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Facia gibi olayda ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan baba Mehmet Güney ile ölümüne sebep olduğu oğlu Kerem Güney’in olay günü eve birlikte girdikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de koca dehşeti! Evini ateşe verip köprüden atladı Ümraniye'de bir evde çıkan yangında anne hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in 'Eşimi ve çocuğumu öldürdüm" notunu bırakan eşi, FSM Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.