Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk ülke vatandaşlarının çokÇa tercih ettiği Antalya'da bir facia yaşandı. Denizde iki jet ski çarpıştı. Çarpışma sonucu jet skilerden birinde olan Ukraynalı turit yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kuratıralaman turist hayatını kaybetti.

UKRAYNALI ÇİFT İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi’ndeki otel sahilinde bulunan su sporları parkuruna gelen Ukraynalı Vitali Halushko (28) bir jet ski kiraladı. Aynı ülke vatandaşı Oleksandr Kharcenko ile eşi Yulia Kharcenko da kiraladıkları bir başka jet ski ile denize açıldı. Ukraynalı turistler sahilden uzaklaşmak için kullanılan özel şeritten ilerleyerek açık denizle buluşacakları noktaya yaklaştıklarında, iddiaya göre Vitali Halushko'nun kullandığı jet ski Kharcenko çiftinin bulunduğu jet skiye çarptı.

KAZADAN SONRA JET SKİLERLE GERİ DÖNDÜLER

Jet ski sürücüleri ve Yulia Khancenko devrilen jet skilerden denize düştükten sonra tekrar araçlara binerek sahile döndü. Sahildeki insanların fark etmediği bu kazadan sonra fenalaşan Vitali Halushko kontrol için Kemer’deki bir özel hastaneye kaldırıldı ancak yapılan sağlık müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının el koyduğu olayda, Vitali Halushko’nun cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi’nde nöbetçi savcı tarafından yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kayıp Ukraynalı dağcının cansız bedeni bulundu Antalya'da 26 gündür kendisinden haber alınamayan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cansız bedeni dün öğlen saatlerinde bulundu. Kadın dağcının zirveye yakın noktada sarp kayalıklardan düşerek yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.