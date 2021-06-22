Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hani ilçesinde sepetli bir motosiklete sürücüyle birlikte 7 kişi bindi. Seyir hâlinde olan motosiklet, ters yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Ardından araçlarda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Yaralanan 7 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

ABD'de katliam gibi kaza! 9'u çocuk 10 ölü ABD'de, 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 9'u çocuk 10 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kına yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var Gaziantep'te kınaya gitmek üzere yola çıkan aile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine tarlaya uçtu, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kaza yaptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.