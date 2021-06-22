Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi, Selimiye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında 13 Şubat akşam korkunç bir cinayet işlendi. İddiaya göre 50 yaşındaki mühendis Oğuz Taner Ekmenci, 2 çocuğunun annesi Mihrican Ekmenci'yi (46) boynundan bıçaklayarak öldürüldü. Kadın toprak altına, kocası da cezaevine girdi.

"ANNE BABASI DA İŞİN İÇİNDE"

Zanlı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması akşam geç saatlere kadar devam etti. Maktulenin annesi, babası ve kardeşleri, cinayetin planlanlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek "Olayın içinde Taner'in anne babası da var. En ağır cezayı almalılar" dedi.

"BİR ANLIK CİNNET GETİRDİM"

Duruşma boyunca ağlayan tutuklu sanık da"Çok uzun süredir tartışıyorduk. Sürekli kavga ediyordu. Olay günü bağırıp çağırdı. Oğlumla kavga etti, araya ben girdim. Bana 'Eve para getimiyorsun' diye söylendi. Geçmişten gelen birikimin etkisiyle kendimi kaybettim. Bir anlık cinnetle mutfaktan bıçak aldım ve bir defa savurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Avukatı Adnan Aydın ise müvekkilinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, adli dengesinin ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Mahkeme bu isteği kabul edip duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

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