Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa bir polis memurunun canına mal oldu. Siirt'te gerçekleşen kazada iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memurundan kötü haber geldi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Kaza, Eruh ilçesine bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin ve Azat Teğin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Mustafa Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit olan polis memuru için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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