Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Selçuklu'da Hocacihan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında alt katta bulunan 21 yaşındaki anne Kader ve 23 yaşındaki baba Cihat kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşi Nuran ise yangından kurtarılamadı. Nuran'ın yangın sırasında çöken çatının enkazının altında kaldığı belirtildi.

Gözyaşları içinde ekiplerin söndürme çalışmalarını izleyen anne ve baba kahroldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da yangın paniği: 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi kurtarıldı Bursa’da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi.