Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Yenimahalle'de yoğun sağanak yağış nedeniyle bir dere taştı. Taşma sonucu 11 ev sular altında kaldı. 4 köpek ve 2 inek de telef oldu.

Olay yerinden gelen bilgilere göre Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahallenin girişinde bulunan mefezler de taşınca mahallede bulunan 11 müstakil ev sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinden birinin dere yatağında otlattığı 2 inek ise sele kapılarak kilometrelerce sürüklendi. 2 inek telef olurken su basan evlerde bulunan 4 köpek de boğularak hayatını kaybetti.

"ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, “Devlet büyüklerimizden buraya bir an önce çözüm getirmelerini istiyorum. Ekinler, nohutlar ve vatandaşların evi zarar gördü. Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz” dedi.

Su baskınında evi zarar gören Gökhan Köksal, “Öğlen saatlerinde şiddetli yağış sorası dağdan gelen su birikintisi ile yollarımız kapandı. Burada gölet oluştu ve burada bulunan hobi bahçelerini su bastı. Elektrik kesintisi ve yolların kapanması burada olumsuzluklar oldu. Belediyemiz burada uzun saatlerdir çalışıyor. Hepimiz çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

SEL SONRASI BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek, "Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.