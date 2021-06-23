Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de meydana geldi.
İddiaya göre, iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı.
KIZ ARKADAŞI DA KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLDÜ
Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu.
Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşını da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı.
Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atıldı.
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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.
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