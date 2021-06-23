Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ’GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nda, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde eğitim gören 7 öğrenci, kurdukları Lorax şirketiyle beraber geliştirdikleri "Yeşeren Şişe" projesiyle 250 şirket arasından ’En İnovatif Ürün ve Yılın En İyi Şirketi Ödülleri’ kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Gençler, geliştirdikleri ve adını "Yeşeren Şişe" verdikleri doğa dostu projeyle birçok firmanın ilgisini çekmenin yanı sıra Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme hakkını da kazandı.

Lise öğrencileri Göktuğ Erçek, Siğnem Uçar, Alperen Enes Bulut, Beste Güllü, Adasu Güllü, Rümeysa Gökdemir ve Samet Ateş, ilk olarak 2019 yılında proje geliştirmeye başlasalar da pandemi şartları nedeniyle istediklerini elde edememişlerdi.

2021’de ise öğrenciler, hem proje geliştirip hem de ilgili firmalarla yaptıkları görüşmeler ve aldıkları desteklerle beraber hedefledikleri başarıya ulaştılar.

"AMACIMIZ DOĞA VE ORMANLAR ADINA KONUŞMAK"

Öğrencilerden Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projeyle ilgili, "Yüzde 70’i kağıttan oluşan ve doğada kaybolması 3 ay süren bir şişe yapıyoruz. Buna ek olarak da tohumlar sayesinde yeşermesini sağlıyoruz. Bu şişeyi toprağa gömdüğünüzde 3 ay içerisinde çözünürken, birkaç hafta içerisinde de üzerinde bulunan tohumlar toprakla temas edip sulandıkça yeşermeye başlayacak." dedi.

Şirketin ismi için grupta bulunan arkadaşlarıyla düşünüp bir karara vardıklarını söyleyen Erçek, "Aklımıza “Lorax” adlı animasyon filmi geldi. Oradaki bir karakter ormanların yok edilmesine karşıydı ve ağaçlar adına konuşurdu. Biz de ondan ilham alarak ağaçların adına konuştuğumuzu söyleyebilirim. Bizim şirket amacımız, doğa ve ormanlar adına konuşmak." ifadelerine yer verdi.

DESTEKLERLE MOTİVE OLUYORLAR

Katılımcı oldukları yarışmanın bir girişimcilik yarışması olduğunu hatırlayan Göktuğ Erçek, geliştirdikleri projenin içerisinde doğayı bulundurduklarını belirterek, "Hepimiz doğayı çok seven girişimcileriz. Bu yüzden doğanın en büyük problemlerini nelerdir diye düşündüğümüzde aklımıza direkt olarak plastikler geldi. Üzerinde tohum bulunan kalemler yapılmıştı. Biz de ’Kalem ile şişeyi birleştirebilir miyiz?’ diye düşündük." dedi.

Şişe yapım şirketleriyle görüştüklerini dile getiren Erçek, "Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Orman Genel Müdürlüğü’nden de hangi tohumları kullanabiliriz diye destek aldık. Aslında bizim projemize tüm Türkiye bize yardım etti diyebiliriz. Bu süreçte sosyal medyayı da iyi kullandık. İzmir’de olan bir şirket olmamıza rağmen Kayseri ve Malatya gibi illerden insanlar bize ulaşıp ‘Şişenizi nereden alabiliriz?’ diye sormaya başladılar. Bu da bizi motive etti" açıklamasında bulundu.

AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Öğrencilerden Siğnem Uçar ise çok çalıştıklarını ve birçok ünlünün kendilerine destek olduğunu söyleyerek, "Bizim projemiz küresel sorunu durdurmak için. Çünkü plastike bir alternatif üretiyoruz. Bu şişelerimiz bizim için bir başlangıç. Bunun devamları da olacak." dedi.

Türkiye finalinde birinci olduktan sonra çok destek aldıklarını aktaran Uçar, "Bunun dışında da ülkemizi temsil etmek için Avrupa’ya seçildik. Avrupa’da bir girişimcilik festivali var şu anda. Biz de orada ülkemizi temsil edeceğiz. Kendimizden ve ülkemizden bahsederek diğer 40 ülke ile yarışmış olacağız." diye konuştu.

"ÇOK İDDİALIYIZ"

Avrupa’da ödül kazanmaları halinde kıtalararası yarışmaya kalacaklarını ve orada da hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı temsil edeceklerini belirten Siğnem Uçar, "Ondan sonra da belki bize üniversite kapıları açılması gibi sürprizler bekliyor olacak. Daha sonrasında şirketleşme için bize yardımlar olacak. Salı günü de başlayacak olan halk oylamasına sunulan projeler açılacak. 40 ülke başlayacak. Salı günü halk kimi seçerse ona özel bir ödül açılacak." açıklamasını yaptı.

Desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Uçar, "Motivasyon bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. İnsanların bize motivasyon kaynağı olması kendimize olan güvenimizi çok fazla artırdı. Biz çok iddialıyız. Avrupa’ya ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ YARIŞMAYA UMUTLU GİDİYORLAR

Danışman Öğretmen Işıl Sinan ise, Türkiye’deki yarışmanın kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, “Yarışmada umutluyduk. Diğer projeler de övgüye değerdi. Fakat biz kendimiz adına umutluyduk. İnceledik, araştırdık ve bu süreci iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Avrupa ayağında da umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü biz şişemizin doğa dostu olması için uzun bir emek harcadık. Kısacası ben umutluyum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisinden örnek proje Pandemi sebebiyle milyonlarca öğrenci aylardır okullarından uzak. Ara sınıftakiler bir yıldır yüz yüze eğitim görmüyor.