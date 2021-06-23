Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Kuryenin kimliğini vermek istememesi üzerine Arslanoğlu'nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

TELEFONDA TEHDİTTEN SONRA DARP ETTİLER

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” diyerek tehdit etti. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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