Edinilen bilgiye göre, Kalaba mevkiinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
3 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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