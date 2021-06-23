Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın polis tarafından durduruldu. Ekiplerin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu soruya, “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap veren kadın 'pes' dedirtti.



Bin 799 lira ceza yedi, yine de maske takmadı

Polis, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye korona virüs tedbirlerine aykırı hareketten ötürü bin 799 lira para cezası kesti.

Ekipler para cezası uyguladığı Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” şeklinde konuştu.



Polis merkezine götürüldü

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Tokalaşma yasak maske zorunlu Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer şehirlerde ise bir ay önce hazır hâle getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak, satış ve kesim yerlerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Hayvan satış alanında maske takılacak, müşteri ve satıcı arasında el teması olmayacak



Maskesiz hayat 2022’de başlayabilir İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgının seyri ve maske kullanımına ilişkin, “2022’den itibaren artık maskesiz hayatın başlayacağını düşünüyorum” dedi.



Japonlar yenebilir maske yaptı Japonya’da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Meşhur Japon çöreği melonpan'dan (kavun ekmek) üretilen ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.