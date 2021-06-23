Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa'da korkutan patlama! Sarı Dökümcüler Sitesinde kapı kolu üretimi yapılan iki katlı işyerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama oldu. O esnada çalışmakta olan 3 işçinin yaralandığı öğrenildi. Durum anında ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, işyerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.



Silivri'de patlama oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Silivri'de bir imalathanede patlama oldu. Olayda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.



Metro inşaatında şiddetli patlama anı kameralara böyle yansıdı ​Pendik’te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça olurken, şiddetli patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.