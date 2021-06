Türkiye Gazetesi

Tarlada çalışan vatandaşlar dev bir çekirge fark etti. Büyüklüğü yaklaşık 20 santim olan çekirgeyi cep telefonu ile de görüntülediler. Ne olduklarını araştırdıktan sonra öğrendiler gördükleri bu hayvan et yiyen bir çekirgeydi.



SÜRÜ HALİNDE İSTİLASI EKOLOJİK DENGEYE ZARAR VERİYOR

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar ilkten bir tedirgin oldu. Daha sonra soluğu internette aldılar, yaptıkları araştırma da çekirgenin zararsız olduğunu öğrenince rahatladılar. Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesinin ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.



Keklik ve birçok yabani kuş türü çekirge ile beslendiği için ekolojik dengenin bozulmaması oldukça önemli. Çekirgeler özellikle yeşil alanları tercih ediyor. Bölgedeki iklim şartları ile birlikte şu an Adıyaman'da rastlanan etçil çekirge türü sürü halinde olmadığı için tehlike olmamakla beraber ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuyor. Fakat sürü halinde sirkülasyonu artarsa ve ekinlere zarar verirse, o zaman ekolojik dengeyi bozabilirler.



