Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'ndaki Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup kavga etmeye başladı. Kavga bir anda şiddetini arttırdı ve işin içine bıçaklar girdi. Bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralı halde halde kaçtılar

Kavgada, 19 yaşlarındaki bir yaralı yere yığılırken, diğer iki yaralı ve gruptakiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisler ise kaçan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Gaziantep'te bıçaklı, satırlı kavga! Taş ve sopalar havada uçtu Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında satır ve bıçakların çekildiği, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga çıktı. Kavgada 4 kişi hafif yaralanırken, mahalle sakinleri sürekli çıkan kavgalardan bıktıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.



Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘bıçaklı hamile gaspçı’ böyle yakalandı Kadıköy’deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.