Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan 16 bin işçinin geri alınması için AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Av. Adem Yıldırım, Saraçhane’deki başkanlık binası önünde açıklamada bulundu.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Av. Adem Yıldırım “Mustafa Uslu kardeşimize İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın koruması, şoförü ve yakını olduğu söylenen birileri tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz. ‘16 milyonu kucaklayacağız’ diyerek yola çıkıldı. 2 yıl boyunca İBB’den hukuksuz olarak 16 bin işçiyi gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı attılar” dedi.

İşten çıkarılan kadınlarla ilgili konuşan Yıldırım "Çalışan başörtülü kadınları rencide ettiler. Hem aşağıladılar hem işinden attılar. Öncelikle evine ekmek götürmekten başka gayesi ve çaresi olmayan, haksız olarak atmış olduğunuz işçileri yeniden işe alın. İşçi kıyımlarını durdurun. Kesinleşmiş yüzlerce, binlerce mahkeme kararı var. Mahkeme kararlarını yerine getirmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Av. Yıldırım, 2 bin 500’ün üzerinde işe iade kararı olduğunu sözlerine ekledi. 12 yıl İSPARK’ta çalıştıktan sonra işten çıkarılan Birol Durmuş ise “İnsanları mağdur ettiler. 6 bin kişi daha çıkaracaklarmış” dedi.

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