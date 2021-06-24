Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiper, şu ana kadar II. Abdülhamid Han’ın tahtta olduğu dönemi kapsayan 150 gazeteye ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

Bu gazetelerde 1901’e kadar Abdülhamid Han ile ilgili methiyeler yazdığını, iyi bir sultan, Türkiye-Fransa ilişkileri açısından iyi bir müttefik olduğunu belirttiğini görüyoruz. Ancak 1901-1902’den sonra Fransız basının dili tamamen değişiyor, eleştirel, hatta daha ziyade tamamen Osmanlıyı ötekileştirme, farklı gösterme çabası.

Şaban Kiper, Fransız basınının o dönem II. Abdülhamid’e karşı kullandığı dildeki değişim ile bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı söylemlerindeki farklılaşmanın paralel olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanı’mıza karşı Gezi olayları öncesi ve sonrasında kullanılan dil ile Abdülhamid Han’a karşı Osmanlı Bankasının bombalanması öncesi ve sonrasında kullanılan dil açısından basında ciddi bir paralellik var” diye konuştu. Koleksiyonundaki 17 Kasım 1895’e ait “Le Journal” gazetesinde yer alan bir habere dikkati çeken Kiper, Ermeni olaylarının tamamen İngilizlerce planlandığını ve sahneye konulduğunu, bunu ince bir fikirle Osmanlının üstüne yıkmak istediğinin anlatıldığını aktardı. Kiper, “Gazetenin içerisinde de Osmanlı Bankası’nın 1896’da bombalanmasında Fransa’nın rolünü, bankayı bombalayan Ermenilerin Fransız gemisiyle nasıl Marsilya’ya kaçtığını açıklıyor” diye konuştu.

Erdoğan'dan belediye başkanlarına 'ihaleleri canlı yayında yapın' talimatı Başkanlardan imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma yapmalarını isteyen Cumhurbaşkanı, “Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta bütün ihaleleri canlı yayınlayın” ifadelerini kullandı.