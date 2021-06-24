Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere, İBB tarafından restore edildi. Aylar süren çalışmanın sonu fıkra gibi bitti. Belediye ekipleri araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan refüj demirlerini yanlış yere dikti. Ekipler, demirleri, yol kenarı yerine altına koydu. Bu durum karşısında şaşkına dönen mahalleli, İBB’ye tepki gösterdi. Vatandaşlardan Hüseyin Laloğlu “Derenin üstünün kapatılması için defalarca dilekçe verdik. İBB geldi, çalışma yaptı. Ortaya çıkan sonuç ise bu... Çok anlamsız. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer. Korkulukları bu şekilde yapmaktaki amaç nedir, bilemiyorum” şeklinde konuştu.

İki yılda İBB’den 16 bin işçi haksız yere çıkarıldı İBB yönetimi tarafından işten çıkarılan işçilerle ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Av. Adem Yıldırım “İşçi kıyımlarını durdurun” dedi.