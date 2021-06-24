Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 adet 'Dogo Argentino' cinsi köpek ile 1 adet 'Pitbull Terrier' ırkı beslenmesi yasak köpek bulunuyor.
EN ÇOK BU KÖPEKLERE İLGİ VAR
Hayvanları sevmeye gelenlerin en çok bu köpeklere ilgisi olduğunu anlatan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan köpeklere son yıllarda vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bununla beraber Bilecik genelinde de bu ırkları besleyen şahıslar oluyor.
11 BİN LİRA CEZA UYGULANIYOR
Vatandaşlar bu yasaklı köpekleri gezdirenleri görünce bizlere haber veriyor. Bizlerde giderek bu köpekleri sahiplerinden teslim alarak, 11 bin lira ceza uyguluyoruz. Şuan barınağımızda adet Dogo Argentino cinsi köpek ile 1 adet Pitbull Terrier ırkı beslenmesi yasak köpek var. Buraya gelen ziyaretçiler bu köpeklere çok ilgi gösteriyor. Bazıları da korktukları için yaklaşamıyor. Onlar şuan barınağın göz bebeği. Biz bu köpekleri yasaklı köpeklerin toplandığı barınaklara gönderiyoruz" dedi.
İstanbul'da pitbull dehşeti: 56 dikiş atıldı İstanbul'da 16 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi iki köpek saldırırken, komşuların yardımıyla kurtarılan genç kızın durumu ağır.
Pitbull cinsi köpeğiyle sokağa çıktı, cezadan kaçamadı Sivas’ta beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğiyle dolaşan kişiye 10 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.
Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu Anneannesiyle birlikte Ocak ayında markete gittiği sırada bir pitbullun saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a psikolojik destek sağlandı. 3 ay süren psikolojik destek sonrasında minik Bahar, yaşadığı travmayı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
Yağız’ı köpeğin elinden başka bir köpek kurtardı Antalya’da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Dehşete düşüren olay, 2 Haziran’da Muratpaşa’da meydana geldi.
Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin TL
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamları sürdüren beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan 7 köpek, ilgi odağı oldu. Bu köpeklerinin beslemesinin cezasının ise 11 bin TL olduğu öğrenildi.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 adet 'Dogo Argentino' cinsi köpek ile 1 adet 'Pitbull Terrier' ırkı beslenmesi yasak köpek bulunuyor.
Etiketler : Pitbull,köpek,