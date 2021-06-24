Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet Güçlü'nün kullandığı 34 KJ 8551 plakalı otomobil, Payamlı köyü yakınında şarampole devrildi. Olayda, sürücü Mehmet ile Muhu ve Azize Güçlü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlardan Muhu Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir diğeri olan Azize Güçlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Mehmet Güçlü'nün tedavisi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.



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