Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ilçesine bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali T'ye (35) ait koyunların başıboş dolaştığını gördü. Ardından hayvanların sahibini uyarmak için kaldıkları çadıra gitti. Çadırdan içeri giren şahıs, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

15 AYLIK ÇOCUKLARI YETİM VE ÖKSÜZ KALDI

Şahıs, Ahmet Ali T'yi av tüfeğiyle başından vurulmuş hâlde, eşi Kader T'yi (33) de iple boğulmuş hâlde gördü. Bunun üzerine hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, çiftin cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olay yerindeki tüfek de incelemeye alındı. Güvenlik güçleri, Ahmet Ali T'nin eşini astıktan sonra intihar ettiği düşünülürken ikilinin 15 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece’de cinayet: 1’i kadın 2 kişi öldürüldü Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Cinayet işledi, cezaevine girdiği gibi intihar etti Trabzon'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı, cezaevine girdi. Şahıs, bir gün sonra canına kıydı.