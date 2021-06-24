Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde berber S.U, tıraş ettiği müşterisi C.B'yi koronavirüs sebebiyle maskesini takması için ricada bulundu. Müşteri ise buna karşı çıktı. Ardından tartışma yaşandı. Öfkelenen C.B, berberin makasını tezgâhtan alıp S.U'nun kalçasına ve sırtına sapladı. Çevredeki esnafın müdahalesi sonrası saldırgan sakinleştirildi. Yaralanan berber, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de araç berber dükkanına daldı, faciadan dönüldü: 2 yaralı İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı Maltepe’de bir berber dükkanına giren şahıs rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırgana ait olduğu belirtilen aracın ise mahalledeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.