Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinden galip çıkan Burak Elmas, eski başka Mustafa Cengiz'den görevi devraldıktan sonra çalışmalara başladı. Florya tesislerine ziyarette bulunan Elmas, burada İmparatorla bir araya geldi.

TERİM'LE İLK TEMAS

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri’ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya’da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

Burak Elmas’a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.

NEŞELİ SOHBET

Elmas-Terim görüşmesinden renkli kareler yakalandı. İkilinin sohbet esnasında oldukça neşeli oldukları görüldü.

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