Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-5 Bakırköy'de akşam saat 22.15 sıralarında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İki adet dev kablo makarası taşıyan seyir halindeki tırda bulunan makaralardan biri Ataköy'de bulunsn köprüye takılarak yola düştü. Makara köprünün altında sıkıştı. Tırın arkasında araç olmaması yaşanabilecek faciayı önledi.

Olay yerine gelen vinç ile köprünün altına sıkışan dev makara çıkarıldı. Tırın üzerine bu sefer yatay olarak yerleştirilen makara daha güvenli şekilde taşındı.

Ankara istikametinde yol bir süre kapanırken yolda yoğunluk oluştu. Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla trafik normale döndü.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Köprünün altına sıkışan makarayı çıkarmak için gelen Kenan Gündoğdu “Şöfor arkadaş yolu şaşırmış. E-5’e girmiş. Köprüden biraz süratli geçince köprünün altına makarayı taktı. Biz de geldik kurtardık. Şimdi düzeltip yoka sokacağız onu. Şoforümüz yeni olduğu için ona yardımcı olmaya geldik. Facia önlendi verilmiş sadakamız varmış.” dedi.