Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Buca'da yaşanan olayda, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası A.D. ile resmi nikah kıymak isteyen Kazakistan uyruklu E.A. (29) bu duruma karşı çıkan ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan gelen annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartıştı.

Çıkan tartışmanın ardından E.A. annesi Aidorova’yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra annesinin kaldığı odayı kilitleyen geç kadın, cesedi ise çuval içine koyarak balkonda sakladı.

MİSAFİRLER KOKUYU ALINCA CESET BULUNDU

E.A’nın dini nikahlı eşi A.D. iş arkadaşlarını evine misafirliğe davet etti. Eve gelen misafirler ile çay içtikleri sırada misafirlerin odada ağır bir koku olduğunu söylemesi üzerine A.D. kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayınca arka balkondan içeri girmek isteyen A.D. balkonda kan olduğu fark etti. Bunun üzerine A.D. balkonda bulunan torbayı açtığında ise kayınvalidesi Gülistan Aidorava’yı kanlar içerisinde gördü.

POLİSİ ARAYARAK DURUMU İHBAR ETTİ

Durumu aynı binanın 3’üncü katında yaşayan babasına bildiren A.D. babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aidorova’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler babanın ifadesine başvururken damat A.D ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi E.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Gülistan Aidorova’nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Büyükçekmece’de cinayet: 1’i kadın 2 kişi öldürüldü Büyükçekmece’de sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilen kız arkadaşı da kısa bir süre sonra öldürülerek yolun kenarına bırakıldı. Öldürülen kadının son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.