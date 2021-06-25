Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de kendisine 6 TL döner borcu olduğu gerekçesiyle 77 yaşındaki yaşlı kadını iple boğarak öldürdükten sonra değerli eşyalarını çalan motor kurye Recep Yaz ve tutuksuz sanıklar Mertcan ve Uğurcan Macit kardeşler hakkında mahkeme kararını verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Recep Yaz hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonrada sabıkasız oluşu ve cezanın geleceğine etkisi göz önüne alınarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yaz’a ‘geceleyin konutta yağma’ suçundan da önce 11 yıl, sonra mahkemede sergilediği iyi hali gerekçesiyle indirim uygulayarak 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ile Mertcan Macit kardeşlere ise ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘geceleyin konutta yağma’ suçlarını ilişkin işledikleri sabit olmaması gerekçesiyle beraat verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bakırköy’de yalnız yaşayan Meral Ahmetoğlu’nun 9 Nisan 2020 tarihinde evinde ölü bulunduğuna ve yapılan çalışmalar sonucunda eve en son motorlu kurye Recep Yaz’ın girdiğinin tespit edildiğine yer verilmişti. Şüpheli Recep Yaz’ın cinayeti, Uğurcan Macit ve Mertcan Macit kardeş ile birlikte işlediğini itiraf ettiği ifadesi anlatılmıştı. Şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle evine gittikleri kadını, soygun yapmak maksadıyla boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları kaydedilen iddianamede şüpheliler hakkında ‘bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca ‘gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Siparişe giden kurye, yaşlı kadını boğarak öldürdü Bakırköy'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.