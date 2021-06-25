Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri Kınalı’ mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.

İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.

Tokat'a ceviz gibi dolu yağdı Tokat'ta dolu yağdı. Dolunun boyutu görenleri şaşırttı.

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu Meteoroloji son dakika haberi: İstanbul'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada "Sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.