Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında sele dönüştü. Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) sel sularına kapılarak gözlerden kayboldu. Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.
2 çocuk da öldü
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine 2 çocuk dasevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cizre'de araç sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Otomobil sele kapıldı, çocuk kayboldu Antalya'da 4 kişilik bir aile sel sularına kapıldı. Sele kapılan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, kaybolan 3,5 yaşındaki çocuk bulunamadı.
Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı, 2 askerimiz kayıp Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. Askerlerden 2'si araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise suya kapılarak kayboldu.