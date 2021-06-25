Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Niğde'de meydana geldi. Bir aparttan silah seslerinin gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polisler, 2 kişinin olmuş halde olduklarını gördü.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN FECİ SONU

Edinilen bilgiye göre, Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek 2 kişiyi ölü buldu. Hayatını kaybedenlerin Muhammet Y. (26) ve kız arkadaşı Yasemin A. (23) olduğu tespit etti.

CİNAYET SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Y.'nin Yasemin A.'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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