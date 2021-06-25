Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir yıl önce boşandığı belirtilen T.S. (28) ile R.S.A. (26) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, bıçakla R.S.A'yı kalçası ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan T.S'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.S'nin ifadesinde, barışma teklifini kabul etmediği için boşandığı eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.



17 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı Üvey babası ile tartışan 17 yaşındaki genç dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla üvey babasını sırtından ve bacağından bıçakladı.



Babası bıçakladı, 7 yaşındaki kızı annesine yardım çağırdı Balıkesir'de korkunç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Yıldiray Çınar eşini bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı