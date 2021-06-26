Manisa'dan kadın cinayeti haberi geldi. Olay saat 22.00 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 315 sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Sadriye Şen (43) ve Recep Şen (60) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.
2 çocuğunun annesini göğsünden vurdu
Tartışmanın büyümesi ile Recep Şen üzerindeki ruhsatsız silahla eşi Sadriye Şen’in göğsünden vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuları, polis ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen ekipler katil kocayı tutukladı. 2 çocuk annesi Sadriye Şen'in cenazesi ise savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meksikalı seri katil! Dokuzuncu kadın cinayetinde yakayı ele verdi Meksika’da Reyna González (34) adındaki kadın, ayrıldığını bildirmek için cuma günü sevgilisi Andrés Mendoza’nın (72) Atizapan’daki evine gitti. Kadından bir daha haber alınamaması üzerine polis, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada González’in cesedi bulundu.
Gaziosmanpaşa'da kan donduran kadın cinayeti Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki genç kız, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından vahşice öldürüldü. Bıçakla genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.
Manisa'da kadın cinayeti! 2 çocuğunun annesini öldürdü
Son kadın cinayeti haberi Manisa'dan geldi. 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sadriye Şen kendinden 17 yaş büyük kocası tarafından vurularak öldürüldü.
Manisa'dan kadın cinayeti haberi geldi. Olay saat 22.00 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 315 sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Sadriye Şen (43) ve Recep Şen (60) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.
Etiketler : manisa,kadın cinayeti,haberler,