İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedi" ifadelerine yer verildi.
MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eren-11 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.