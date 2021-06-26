Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da bir ocağa iki ateş birden düştü. Serinlemek üzere baraja giden 4 kişiden iki kişi boğularak can verdi. Boğulan şahısların teyze ve yeğen oldukları öğrenilirken, boğulan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TUANA 14, TEYZESİ 29 YAŞINDAYDI...

Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) suda boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilerde ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.

SON NEFESİNİ HASTANEDE VERDİ



Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DSİ’den su yapılarında boğulma uyarısı Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin uyarı geldi.