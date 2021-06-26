Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kaş ilçesinin 3 mahallesinde yangın çıktı. Yangın sonrası 55 dönümlük alanın kül olduğu, 1 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgede bulunan iki villada da önemli ölçüde zarar oluştuğu bildirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DİĞER MAHALLELERE DE YAYILDI

Yangın, saat 15.00 sularında İslamlar Mahallesi'nde bulunan iki villanın önünde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın aşırı sıcak hava ve kuzeyli rüzgarların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın daha sonra İslamlar Mahallesi'nin hemen yakınında bulunan Çerçiler Mahallesi'ne sıçradı. Her iki mahalledeki yangına 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

3 mahallede yangın çıktı: 55 dönüm alan kül oldu

2 VİLLADA MADDİ HASAR VAR

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürdüğü esnada bu kez Üzümlü Mahallesinde yangın çıktı. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda şuana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan gelen bir son dakika gelişmesine göre, Boğaz mevkiine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesi'nde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kadın ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ile ilgili son durumu İHA muhabirine anlatan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, “3 mahallemizde bulunan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın şuanda Boğaz Mevkii’nde devam ediyor. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın dolayısı ile Üzümlü Mahallesinde bulunan 2 villada maddi hasar meydana geldi. Bir su tankerinin lastikleri yandı. Çerçiler Mahallesinde ilk yapılan tespite göre 55 dönüm orman alanı küle döndü. Üzümlü Mahallesinde de ciddi bir alan küle döndü. Tüm ekiplerimiz yangınları söndürmek için çalışıyor” dedi.

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