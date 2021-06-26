Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez'de ikamet eden 59 yaşındaki Turgay Arslan, İlçeye bağlı Göksü Mahallesi, Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan bir kereste işletmesinde iş buldu. Arslan, dün sabah ilk mesaisini yapmak için iş yerine gitti. Akşam mesai bitimine doğru oduları makine ile keserken bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer çalışanları 112 Acil'i aradı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

"BİR ANDA TİTREMEYE BAŞLADI"

Çalışanlardan Mustafa Çiçek "3 arkadaş birlikte çalışıyorduk. Turgay bir anda titremeye başladı. Tam yere düşerken kucakladım, yavaşya yatırdım. Masaj yaptık. Sağlık ekipleri geldiğinde hayatını kaybetmişti" dedi.

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ALIN TERİ...

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan merhumdan geriye çalışırken güneşten korunmak için kafasına taktığı şapkası kaldı. Şapkada hâlâ işçinin alın terinin izleri olduğu görüldü.

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